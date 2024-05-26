Британию и США уличили в массовом заражении людей опасными заболеваниями РИА Новости: в Великобритании завершили расследование о массовых заражениях ВИЧ

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В Великобритании завершили расследование о массовых заражениях опасными заболеваниями, произошедшими в прошлом веке, пишет РИА Новости. Речь идет о ВИЧ и гепатите С, которые были в приобретенной у США плазме крови для лечения гемофилии. Отмечается, что после применения этих биоматериалов заражение ВИЧ и гепатитом С зафиксировали более чем у 30 тысяч пациентов.

Британские журналисты утверждают, что в США кровь часто получали у бывших заключенных, наркоманов, которые существовали на средства, полученные от донорства. Кроме того, в некоторых партиях кровь была смешана. Уточняется, что до 1986 года ее не проверяли на ВИЧ, а до 1991 года — на гепатит С.

Ранее председатель комитета в Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев заявил, что американские врачи стали фиксировать случаи заболевания коровьим гриппом среди людей через молоко. Сейчас эпидемиологи внимательно следят за развитием событий, опасаясь появления новой пандемии, добавил он.

Специалисты Роспотребнадзора до этого опровергли возможность распространения лихорадки Эбола на территории России. Врачи уточнили, что недавно летальный случай заболевания неустановленной этиологии зарегистрирован в Бурунди у девятилетней девочки. При этом территория страны не эндемична по лихорадке.