Британия заявила о распространении в других странах нового штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/ec45c97a-4368-11eb-bc0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Новый штамм коронавирусной инфекции нового типа уже сейчас может быть за пределами Великобритании, на территории других государств. Об этом в понедельник, 21 декабря, в разговоре с журналистами сообщил глава британского Министерства транспорта Грант Шэппс.

Ранее сообщалось, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. После обнародования этих сведений почти 20 стран мира приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Реальность в том, что новый штамм COVID-19 уже может быть в других странах, мы знаем, что он уже есть в других странах, — цитирует главу ведомства телеканал Sky News.

Как ранее передавал NEWS.ru, России необходимо быстрее принимать решение о прекращении авиасообщения с Великобританией на фоне сообщений о распространении нового варианта коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Дмитрий Ионин.