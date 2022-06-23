Британия запретила России использовать фунты стерлингов и банкноты стран ЕС

Фото: XYZ PICTURES/imageBROKER.com/Global Look Press

Великобритания ввела новые санкции против России. В частности, в пакет мер вошел запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС, говорится в перечне рестрикций, опубликованном на сайте британского кабмина.

Запреты на экспорт в Россию или для использования в России банкнот, деноминированных в фунтах стерлингов или ЕС; а также запреты на предоставление, поставку или доставку таких банкнот лицу, связанному с Россией; и на предоставление таких банкнот для использования в России, — отмечается в документе.

Ранее Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России. Он предусматривает отказ от ввоза нефти и нефтепродуктов из РФ, который будет реализован в течение шести — восьми месяцев. В Союзе решили отключить от SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Телеканалам «Россия 24», «Россия РТР» и «РТР Планета» запретили вещание в Европе.