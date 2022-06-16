Патриарх Кирилл попал под санкции Великобритании Правительство Великобритании ввело санкции против патриарха Кирилла

Фото: Священник Игорь Палкин/patriarchia.ru

Патриарх Кирилл

Великобритания ввела санкции против патриарха всея Руси Кирилла, сообщили на сайте британского правительства. Предстоятеля РПЦ внесли в санкционный список из-за открытой поддержки действий Кремля в конфликте на Украине. Под рестрикции также попала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Правительство Соединенного Королевства обвинило омбудсмена в «насильственном вывозе» и принудительном усыновлении более двух тысяч детей из ДНР в России.

Патриарх Кирилл подвергся санкциям за активную поддержку действий ВС РФ на Украине. Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова наказана за принудительное усыновление и передачу украинских детей жителям РФ, — сказано в сообщении британских властей.

Кроме того, под санкции попали члены «Комитета спасения мира и порядка» (КСЗМП), главой которого является Кирилл Стремоусов. Также британские власти ввели ограничения против депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и руководителя авиакомпании «Волга-Днепр» Алексея Исайкина.

Ранее представители РПЦ назвали недопустимыми санкции Евросоюза в отношении патриарха Кирилла. В РПЦ подчеркнули, что нельзя переводить политическое противостояние в религиозную сферу.