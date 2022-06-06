Британия вслед за США передаст Украине РСЗО дальнего действия

Фото: lockheedmartin.com

Власти Великобритании вслед за США решили отправить Украине ракетные установки дальнего действия, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, передает The Guardian. Лондон передаст Киеву универсальные комплексы M270, которые могут применяться как системы залпового огня и как комплексы для пуска тактических ракет. Данное оружие способно поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора использовали для разрушения городов, — сказал британский министр.

Ранее в НАТО приняли решение поставить на Украину ракеты, которые способны достигнуть российской территории. Речь идет о РСЗО HIMARS.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен использовать HIMARS для нанесения ударов по России. По его словам, ВСУ не ведут боевых действий на территории России и не собираются её атаковать, поскольку думают только о своей территории.