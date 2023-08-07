Британия ужесточит законодательство в сфере нелегальной миграции

Фото: Edward Crawford/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британские власти втрое увеличат размер штрафов для работодателей, которые нанимают нелегальных мигрантов, сообщает Telegraph со ссылкой на замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберта Дженрика. При этом платить штраф придется за каждого нелегала.

Работодатели, неоднократно нарушающие правила, будут наказываться штрафом в размере 60 тысяч фунтов стерлингов ($76,4 тысячи) за каждого работника, которого они нанимают нелегально, — заявил он.

Ранее штраф составлял 20 тысяч фунтов стерлингов ($25,4 тысячи). Также увеличения взыскания коснутся случаев сотрудничества арендодателей с компаниями, берущими на работу нелегалов. Штраф вырастет с $1,2 тысячи до $12,7 тысячи за одного жильца.

Дженрик отметил, что это крупнейшее за последние девять лет изменение в системе штрафов «недобросовестных работодателей и арендодателей». Нововведения вступят в силу с начала 2024 года.

Ранее сообщалось, что около ста тысяч украинских беженцев, находящимся на территории Великобритании, возможно, придется покинуть страну в 2025 году после истечения срока их виз. Информацию подтвердил Роберт Бакленд, член парламента и бывший министр юстиции Великобритании.