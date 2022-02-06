Британия увеличит военный контингент в Польше

Британия увеличит свой военный контингент в Польше, рассказал глава Минобороны страны Бен Уоллес, слова которого приводит Reuters. По словам министра, Соединённое Королевство отправит в Восточную Европу ещё 350 солдат. Уоллес добавил, что таким образом Польша и Великобритания пытаются «сдержать» Россию.

Так мы покажем, что можем работать вместе, и пошлём сигнал о том, что Великобритания и Польша стоят бок о бок, — заявил Уоллес.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщала, что Великобритания «вряд ли» направит свои войска на Украину при любом развитии ситуации. Она отметила, что страна помогла подготовить 20 тысяч украинских военных и работает со своими партнёрами, чтобы они оказывали такую же поддержку Киеву.

Ранее сообщалось, что Трасс планирует посетить Россию с официальным визитом в четверг, 10 февраля. Целью поездки станет обсуждение ситуации вокруг Украины. До этого у главы внешнеполитического ведомства сорвалась поездка на Украину и в РФ из-за выявленного коронавируса.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого согласились с необходимостью отправить России чёткий посыл касаемо последствий её якобы готовящегося вторжения на Украину. Стороны также условились вместе работать над созданием пакета санкций против Москвы