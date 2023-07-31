Британия уничтожила танки Challenger 2 вместо передачи их ВСУ The Times: Британия утилизировала танки Challenger 2 вместо передачи их ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Министерство обороны Великобритании утилизировало 43 танка Challenger 2 вместо передачи их Вооруженным силам Украины, сообщает The Times. По информации издания, в ведомстве посчитали боевые машины «не подлежащими ремонту».

Минобороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины. Правительство утилизировало 43 танка Challenger 2, которые составляли основную часть британских бронетанковых войск. Их сочли «не подлежащими ремонту», — говорится в материале.

По словам бывшего командира Challenger 2 Джастина Крампа, большая часть танков находилась на складах, их хранение обходилось очень дорого. На утилизацию 43 танков ведомство потратило несколько миллионов фунтов стерлингов.

Ранее Politico сообщило, что страны Запада решили сместить фокус военной поддержки Украины с поставки новой военной техники на ремонт ранее переданной. По информации издании, вопрос ее восстановления стоит довольно остро на фоне контрнаступления. Авторы материала обратили внимание, что союзники Украины давно обеспокоены тем, что возможности украинской армии обеспечивать работу переданной техники не соответствуют темпам, которые диктуются ходов боевых действий.