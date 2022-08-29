Британия спрячет свои военные самолеты в гражданские аэропорты из-за России Daily Express: ВВС Британии переедут в гражданские аэропорты из-за России

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Британские военные самолеты передислоцируют в гражданские аэропорты из-за роста напряженности в отношениях с Россией, передает газета Daily Express. Отмечается, что это произойдет впервые со времен Второй мировой войны. Это будет осуществлено для того, чтобы элементы сил быстрого реагирования британских ВВС смогли выдержать атаки на свои военные базы.

Региональные аэропорты готовятся к приему боевых самолетов впервые со времен Второй мировой войны на фоне усиления напряженности в отношениях с Россией, — говорится в тексте статьи.

Ранее претендующая на кресло премьер-министра страны глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что если будет нужно, она готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия. Такова обязанность человека, занимающего пост премьера, отметила она в ходе выступления в Бирмингеме.

Политолог Сергей Наумов назвал слова Трасс о готовности применить ядерное оружие глупостью и попыткой самопиара. По мнению эксперта, кандидат на должность премьер-министра Великобритании не сможет нажать на ядерную кнопку без «отмашки» Пентагона.