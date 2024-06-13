Британия расширила санкции против России на компании из Китая, Турции и ОАЭ Великобритания внесла свыше 40 новых позиций в список антироссийских санкций

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Правительство Великобритании расширило санкционный список в отношении России на 42 позиции, сказано в документе на сайте кабмина. В частности, туда включены не только российские компании, но также из Израиля, Киргизии, Китая, ОАЭ, Турции и Центральноафриканской республики.

Согласно документу, под санкции попали, помимо прочих, компании «Новатэк Мурманск», «Русатом Арктик», «Русхимальянс», «ВНИИР-Прогресс», «Современный морской арктический транспорт СПГ», а также авиаперевозчик «Волга-Днепр». Помимо этого, ограничения введены в отношении МосБиржи и ее главы глава Юрия Денисова, а также Московского радиотехнического, Казанского государственного и Тамбовского порохового заводов.

Ранее Министерство финансов США ввело новые санкции против 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая. В качестве причины ведомство обозначило проведение спецоперации. Ограничения коснулись семерых российских судов для перевозки. Под санкции попали «Русгаздобыча», «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 3», «Золото Селигдара» и Амурский металлургический комбинат, ООО «Мурманск СПГ», «Движение первых», Московская Биржа, НРД, НКЦ и другие предприятия.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва думает над дальнейшими действиями после того, как США ввели новые санкции в отношении России. По его словам, эти шаги должны наилучшим образом соответствовать интересам государства.