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Европа

Британия признала Россию «наиболее острой прямой угрозой»

15:43, 16 марта 2021 16
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британия признала Россию наиболее актуальной угрозой для национальной безопасности и собирается активно противостоять угрозам со стороны Москвы. Об этом сказано в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, рассчитанном до 2030 года.

В тексте британской оборонной стратегии 111 страниц, при этом РФ там упоминается 14 раз, а Китай — 29 раз. Авторы обзора подчёркивают, что Москва несёт «наиболее острую и прямую угрозу Великобритании». При этом утверждается, что российская сторона будет только наращивать активность в соседних европейских странах.

НАТО останется основой коллективной безопасности в нашем Евро-Атлантическом регионе, где Россия остаётся наиболее актуальной угрозой нашей безопасности, — говорится в документе, цитату из которого приводит ТАСС.

Великобритания вместе с партнёрами по Североатлантическому альянсу намерена «отражать ядерные, традиционные и гибридные угрозы безопасности, особенно исходящие со стороны России». Кроме того, из-за увеличения количества «технологических и доктринальных угроз» от некоторых стран Лондон намерен увеличить ядерный потенциал Британии на 40% и довести общее число боеголовок со 180 до 260.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о планах британских властей увеличить ядерный потенциал. По его словам, конфронтационный настрой Лондона вызывает сожаление, но Кремль даст развёрнутый комментарий после того, как оборонная стратегия дождётся официального опубликования, сообщал NEWS.ru.

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