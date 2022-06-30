Британия пришла в ярость из-за российских судов в ее водах DE: британские рыболовы разгневаны из-за отказа Фарерских островов разорвать договоры с Россией

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Представители британской рыболовной отрасли пришли в ярость из-за отказа Фарерских островов расторгнуть договорные отношения с Россией, пишет Daily Express. Отмечается, что руководство Фарер предоставило Москве право ежегодно вылавливать 75 тысяч тонн путассу в их общих с Великобританией водах.

Это позволит российским судам свободно ловить путассу не только на Фарерских островах, но и в водах Великобритании, — говорится в статье.

По словам авторов публикации, представители отрасли призвали Лондон «оказать давление на островное государство». Как сообщил источник газеты, Великобритания не будет выдавать лицензии судам под российским флагом на ловлю рыбы в своей акватории и призывает Фареры «последовать этому примеру».

Между тем старший советник Министерства рыболовства Фарерских островов Улла Ванг подчеркнула важность соглашения с Москвой, поскольку четверть всего экспорта идет в Россию. При этом, по ее словам, договор может быть пересмотрен в конце 2022 года.

Ранее стало известно, что Россия лишит Японию права отлавливать рыбу в районе Курильских островов. Об этом сообщил представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Причиной такого решения послужил отказ Токио платить соответствующую квоту.