Британия предложила Киеву помощь в подготовке бойцов ВСУ Джонсон: Великобритания готова обучать до 10 тысяч солдат ВСУ за треть года

Фото: Министерство обороны Украины

Великобритания готова помочь Украине в подготовке военнослужащих ВСУ на территории европейских стран, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе визита в Киев, передает ТАСС. Великобритания рассчитывает, что каждые четыре месяца можно будет обучать до 10 тысяч украинских военных.

Премьер-министр Великобритании предложил осуществить масштабную операцию по обучению украинских сил, которая потенциально позволит подготавливать до 10 тысяч солдат каждые 120 дней. <...> Премьер-министр заявил президенту Владимиру Зеленскому, что Великобритания может возглавить эту прорывную программу, которая коренным образом изменит ситуацию в этом противостоянии, существенно увеличив потенциал восстановления сил ВСУ, что необходимо им для победы в сражении за прочный мир, — говорится в коммюнике.

О визите Джонсона в Киев стало известно ранее днем. Председатель британского правительства прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями руководства страны для обсуждения поставок ей тяжелого вооружения и систем ПВО, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

9 июня Джонсон назвал неприемлемым аргумент о том, что поддержка, которая оказывается Киеву, слишком дорогая и политику в отношении Москвы нужно скорректировать. Он считает, что менять позицию по России для Запада сейчас неприемлемо, равно как и призывать Киев согласиться на любые условия Москвы.