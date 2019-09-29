https://static.news.ru/photo/79ced39c-e2b0-11e9-8e24-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/Global Look Press

Власти Великобритании выделили 13 млрд фунтов стерлингов (примерно $16 млрд) на строительство 40 новых больниц. По нынешнему курсу это чуть менее половины расходов российского бюджета на развитие всей системы всё здравоохранения в 2020-2022 годы.

Как пишет Sunday Times , в 2020-2025 годы будут построены шесть больниц, которые оснастят в соответствии с современными медицинскими технологиями. Остальные 34 медучреждения введут в строй в 2025-2030 годы.

Некоторые из наших зданий настолько устаревшие, что из-за этого значительно усложняется управление современной больницей. Поэтому там будет установлено самое современное оборудование, — заявил министр здравоохранения Соединённого королевства Мэтт Хэнкок.

По его словам, это «самая масштабная программа по строительству больниц в жизни поколения».

Для сравнения: в проекте бюджета РФЫ на 2020-2022 годы, объём финансирования государственной программы развития здравоохранения может составить 2,4 трлн рублей или свыше $37,2 млрд.

Как писал News.ru, большая часть из 197 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», пойдёт на оказание медицинской помощи.