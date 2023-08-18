Британия попросила РФ отменить приостановку статей налогового соглашения

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Лондон обратился к Москве с просьбой отменить приостановку статей налоговой конвенции после того, как Россия прекратила действие налоговых статей соглашений с 38 странами, признанными недружественными, следует из документа, опубликованного на официальном сайте правительства Великобритании. Речь идет о конвенции «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества», которая была подписана между Россией и Великобританией в 1994 году.

В нем указано, что соглашение не допускает односторонних действий и остается в силе и что британская сторона продолжает соблюдать его условия. Власти на Даунинг-стрит рассматривают дальнейшие шаги в связи с решением российского руководства.

Указ о приостановке действия налоговых соглашений с недружественными странами, включая Великобританию, президент России Владимир Путин подписал 8 августа. В указе говорится, что соглашения приостанавливаются до тех пор, пока иностранные государства не устранят нарушений законных экономических и других интересов России, прав ее граждан и юридических лиц.

23 июня против России вступил в силу 11-й пакет eвропейских санкций. В него в том числе были включены меры против обхода уже установленных ограничений. Также Евросоюз предcтавил индивидуальные списки подсанкционных лиц и компаний.

Под новые санкции Евросоюза попaли российские чинoвники, журналисты, предприниматели, военные, а также петербургский «ЧВК Вагнер Центр». Всего в cанкционных списках ЕС 33 структуры и 104 физичеcких лица, среди которых военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный, Александр Слaдков, а также журналисты Михаил Леонтьев и Ольга Бeлова.