Британия пообещала Украине способное влиять на исход боя вооружение Минобороны Британии: Лондон передаст Украине 200 ракет Brimstone

Фото: Duch.seb/CC BY-SA 3.0/via Wikimedia Commons

Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи, заявил министр обороны страны Грант Шаппс в ходе выступления в палате общин британского парламента. По его словам, поставка включает 200 ракет Brimstone, которые способны влиять на ситуацию на поле боя, сообщает ТАСС.

Сегодня я могу объявить о новом пакете с 200 антитанковыми ракетами Brimstone в дальнейших усилиях по обороне Украины, — заявил Шаппс.

Шаппс напомнил, что в ближайшее время Киев также получит от Соединенного Королевства БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы, противоминную и другую технику, которая была приобретена на средства Международного фонда помощи Украине. По словам министра, Лондон совместно со странами НАТО подготовит 10 тысяч бойцов ВСУ на территории страны в первой половине 2024 года.

Ранее нижняя палата немецкого парламента проголосовала большинством голосов против резолюции оппозиционной фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), которая прямо призывает правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus. Вместе с тем документ призывает кабмин ФРГ «признать Россию экзистенциальной угрозой», а также ужесточить санкции против Москвы.