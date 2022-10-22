Британия помогает задержанному в Норвегии за запуск дрона сыну Якунина

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Андрей Якунин

Британские дипломаты оказывают помощь сыну экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрею, задержанному полицией в Норвегии за запуск беспилотника, рассказал РБК адвокат Антон Именнов. Он добавил, что Якунин содержится в пенитенциарном учреждении, хотя не совершил ничего криминального.

Андрей благодарит всех за участие, однако ему уже оказывается дипломатическая помощь Великобритании, гражданином которой он является, этого более чем достаточно в настоящий момент, — заявил адвокат.

Он уточнил, что Андрей Якунин имеет двойное гражданство, британским подданным сын бывшего главы РЖД стал в 2015 году. Именно паспорт Соединенного королевства является его главным документом в поездках по миру.

Адвокат добавил, что жалоб у Якунина нет, он сохраняет присутствие духа. Он также предоставил полиции всю необходимую информацию по поводу инцидента.

Ранее сообщалось, что Якунина заключили на две недели под стражу за запуск беспилотника на Шпицбергене в августе. Российское посольство в Осло подтвердило данный факт, отметив, что Якунин за консульской помощью не обращался.