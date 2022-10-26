Британия подпишет с ЕС соглашение о быстром перемещении войск по Европе The Times: Британия подпишет с Евросоюзом соглашение о быстром перемещении войск по Европе

Фото: Andre Camara / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Правительство Великобритании подпишет договор с Евросоюзом (ЕС) и войдет в группу военной мобильности, что позволит ей быстрее перемещать свои войска по территории Европы, пишет газета The Times. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен назвала данное решение важным, так как Британия является партнером Европы, особенно в случае с военной помощью Украине. Отмечается, что Лондон принял такое решение из-за конфликта на Украине.

Я действительно рада, что Великобритания присоединится к соглашению, потому что прямо сейчас мы видим, как важно Соединенное Королевство, это важный партнер, когда речь идет о военном сотрудничестве в вопросе помощи Украине, — рассказала Оллонгрен.

В Нидерландах выразили надежду, что данный шаг послужит сдерживающим фактором для любых стран, ведущих войну против европейских стран.

Генеральный директор производителя NASAMS, американской компании Raytheon Technologies, Грег Хейес ранее рассказал, что США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. По его словам, передача военной техники американскому правительству была осуществлена две недели назад. В настоящее время идет развертывание комплексов на территории Украины.

Норвегия продолжит поставки вооружений Украине, заявил ранее государственный секретарь в Министерстве иностранных дел страны Эйвинд Вад Петерссон изданию Aftonbladet. Дипломат отметил, что Киев действует в полном соответствии с нормами Устава ООН. По его словам, Осло поставляет Украине оружие из-за специальной операции России. Он добавил, что Норвегия будет оказывать и другую поддержку Украине, но не уточнил о чем идет речь.