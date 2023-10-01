Британия подготовит 50 тысяч солдат ВСУ до конца года Британия обучит к концу года 50 тысяч украинских пилотов для истребителей F-16

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере заявил, что королевство планирует подготовить более 50 тысяч украинских военных к концу 2023 года. По его словам, речь идет о пилотах истребителей F-16, передает Sky News.

Мы помогаем обучать пилотов F-16. К концу нынешнего года мы подготовим более 50 тысяч украинских новобранцев при том, что обучение началось задолго до войны, — сказал Шэппс.

С 2015 года по февраль 2022 года Великобритания в рамках операции Orbital подготовила 22 тысяч украинских военнослужащих. Незадолго до начала российской спецоперации на Украине эта программа была свернута.

22 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна отправит на Украину своих инструкторов для обучения украинских военных пилотированию истребителей F-16. До этого сообщалось, что Канада выделит Украине $482 млн в ближайшие годы и передаст танки Leopard 2 в рамках военной помощи.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что главной ошибкой Запада в обучении украинских военнослужащих стала недооценка возможностей российской армии. Кроме того, по его словам, США не имеют необходимого военного опыта борьбы с Россией.