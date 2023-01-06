Британия планирует отправить Украине танки

Фото: shutterstock.com

AS-90 Braveheart

Великобритания планирует передать Украине танки, сообщает Sky News со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел страны Джеймса Клеверли. По его словам, сейчас британские власти вместе с союзниками занимаются этим вопросом.

Откуда их возьмут, какие союзники их предоставят — это то, над чем мы, конечно, работаем друг с другом, — пояснил глава британского МИДа.

Также Клеверли заявил, что Великобритания отправила на Украину военное оборудование для возможности нанесения «решающего удара по российским целям на расстоянии».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов высказал мнение, что, если Германия не передаст Украине танки, то рискует получить войну на своей территории. Он рассказал, что немцы будут воевать с россиянами под Берлином и Штутгартом. Он выразил свое недовольство тем, что немецкое руководство проводит социологические исследования на предмет отправки военной техники Киеву.

В то же время глава МИД Франции Катрин Колонна подтвердила планы Парижа поставить Украине танки в рамках военной помощи. Она подчеркнула, что поставки Киеву танков, обещанные французским президентом Эммануэлем Макроном, не сделают Париж соучастником украинского конфликта. Она не уточнила, в каких числах и в каком количестве могут быть поставлены обещанные Макроном колесные танки AMX-10 RC.