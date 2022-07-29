Британия переплатила 5000% за электричество, чтобы не отключать Лондон The Spectator: Британия переплатила Бельгии 5000% за электричество из-за жары

Великобритания в июле переплатила за импорт электроэнергии из Бельгии пять тысяч процентов. Причиной стали рекордная жара и сокращение поставок российского газа в Европу, сообщает The Spectator.

На этой неделе Великобритании пришлось открыть газовые закрома из-за безветрия. А на пике июльской жары нам пришлось переплачивать целых 5000 процентов за импорт бельгийской энергии, чтобы избежать отключений в Лондоне, — отмечается в публикации.

В The Spectator отметили, что из-за дефицита газа существенно пострадала экономика Германии. Теперь зимой европейские страны будут вынуждены сокращать потребление газа на 15%, иначе не «спасти промышленность Германии».

Как считают в издании, Brexit помог Британии избежать сурового топливного кризиса, в котором оказалась Германия, однако жителям Соединенного Королевства все равно приходится платить за горючее втридорога.