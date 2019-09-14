https://static.news.ru/photo/d012ab8e-d6da-11e9-9750-fa163e074e61_660.jpg Фото: derwiki/Pixabay

Среди британских компаний растёт доверие к украинскому рынку, заявил замглавы МИД Великобритании Кристофер Пинчер. По его словам, Лондон ожидает увеличения двусторонней торговли с Киевом после Brexit.

Великобритания рассчитывает также на расширение политических и социальных связей с Украиной.

Дипломат подчеркнул, что в 2018 году британская сторона инвестировала в украинскую экономику $105 млн. Также более чем на 25% вырос экспорт Великобритании на Украину, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что считает реальным рост экономики страны на 5–7% в следующие годы. Политик не видит ничего фантастического в том, что суммарно за пять лет этот показатель может составить 40%.