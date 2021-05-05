Британия ответит на угрозы Франции отправкой кораблей в Ла-Манш

https://static.news.ru/photo/96d8b558-adfb-11eb-b98a-96000091f725_660.jpg Остров Джерси Фото: David Davies/imageBROKER.com/Global Look Press

Великобритания направит к своему владению в проливе Ла-Манш — острову Джерси — два патрульных корабля. Такое решение принято после угроз Франции отключить остров от электричества в знак протеста против изменения условий рыболовства после Brexit, сообщает РИА Новости.

Возможную блокаду Джерси со стороны Франции 5 мая британский премьер Борис Джонсон обсуждал с властями острова.

Премьер заявил о необходимости деэскалации напряжённости и продолжения диалога между властями Джерси и Франции по вопросам доступа к зонам вылова рыбы. Премьер заявил о неизменной поддержке Джерси и подчеркнул, что любая блокада была бы абсолютно неправомерной, — цитирует агентство представителя Джонсона.

Вопрос об энергетической блокаде Джерси подняла министр по морским делам Франции Анник Жирарден. Она напомнила, что ограничения на рыболовство для французских траулеров у побережья острова являются нарушением соглашения о Brexit.

Ранее стало известно, что ещё в 2018 году в проливе Ла-Манш произошло столкновение между рыболовецкими флотами Франции и Великобритании. Причиной столкновения стало нарушение британцами границ промысла. Французские рыбаки ограничены в ловле гребешков святого Якова сроками с 1 октября до 15 мая. В связи с этим они потребовали от английских коллег строго соблюдения промысловых границ во время простоя.