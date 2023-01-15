Британия отправит Украине военные вертолеты Apache

Фото: IMAGO/Eventfoto54/Global Look Press

Британия отправит Украине до четырех военных вертолетов Apache после того, как передаст ей танки Challenger 2, сообщила газета Mirror со ссылкой на источник в министерстве обороны. В газете отметили, что другие члены НАТО также последуют примеру Британии.

Сначала прибудут танки, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО последуют примеру, — сообщил источник изданию.

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового батальона. По данным источников на Даунинг-стрит, вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь боевых машин.

13 января глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина получает от Запада тяжелое вооружение. Он не рассказал, какое именно, но пояснил, что стране требуются танки.