Британия отправит Украине танковый батальон Премьер Британии Сунак принял решение об отправке на Украину танкового батальона

Фото: UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового батальона, сообщает The Independent со ссылкой на источники на Даунинг-стрит. По их данным, вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь танков.

Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение критически важным оборудованием для самообороны и изменения баланса на поле боя, — сообщил источник издания.

13 января глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина получает от Запада тяжелое вооружение. Он не рассказал, какое именно вооружение поступает в Киев, но пояснил, что стране требуются танки.

Ранее стало известно, что власти Германии на следующей неделе обнародуют решение по вопросу поставок танков Leopard Украине, с высокой долей вероятности оно будет одобрено. Власти ФРГ, предположительно, дадут ответ до заседания контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в Рамштайне, запланированного на 20 января.