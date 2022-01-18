Британия отправила Украине лёгкие противотанковые средства
Минобороны Украины: Великобритания направила для ВСУ лёгкие противотанковые средства
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:17, 18 января 2022
Фото: Новороссия/vk.com
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Партию помощи в виде лёгких противотанковых средств получили Вооружённые силы Украины от Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
Ранее о поставках противотанкового оборонительного вооружения на Украину для «самообороны» сообщал британский министр обороны Бен Уоллес.
На Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооружённым силам Украины. В этот раз партнёрами были предоставлены новые лёгкие противотанковые средства, — говорится на сайте МО Украины.
По словам заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолия Петренко, полученные средства позволят укрепить оборонные способности страны.
Эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры и для защиты мирного населения от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации, — сказал Петренко.
В свою очередь главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов ранее сообщал о том, что Великобритания стала поставлять украинским войскам противотанковые гранатомёты NLAW.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что Россия может напасть на Украину в любой момент. Кризис, по её словам, создал президент России Владимир Путин, который собрал «сто тысяч российских военных вдоль границ Украины». В числе этих тысяч пресс-секретарь упомянула военных, которых недавно перебросили в Белоруссию для совместных учений и «проведения дополнительных учений на восточной границе Украины».