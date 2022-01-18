Британия отправила Украине лёгкие противотанковые средства

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Четырёхкратное подорожание газа в Европе произошло из-за того, что Россия сократила его поставки, заявила в парламенте премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она утверждает, что если бы российская сторона увеличила поставки газа на 20%, то его цена могла бы уменьшиться примерно вдвое.

По оценкам экспертов, если бы Россия увеличила поставки газа в Европу на 20%, цена на природный газ упала бы примерно вдвое, — сказала она. Кроме того, она признала, что дефицит...