Британия отказалась пускать к себе беженцев из сектора Газа МВД Британии заявило, что говорить о приеме беженцев из Газы преждевременно

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Великобритания пока что не готова принимать у себя беженцев с Ближнего Востока, поток которых возможен на фоне палестино-израильского конфликта, заявил заместитель министра внутренних дел по вопросам иммиграции Роберт Дженрик в интервью BBC, опубликованном в Twitter (X). Соответствующий вопрос ему задала ведущая Виктория Дербишир, напомнив, что Великобритания пускала к себе беженцев с Украины.

Я думаю, что это немного преждевременно, — заявил Дженрик.

Тем не менее в королевстве продолжает действовать программа, согласно которой граждане могут стать «спонсорами беженцев». Принимая в ней участие, они обязуются помочь мигрантам в получении визы, а также предоставить жилье.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что Евросоюз опасается новой волны беженцев и терроризма в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Агентство напомнило о недавних происшествиях в европейских странах, участниками которых стали мусульмане. В частности, речь идет о нападении и убийстве французского учителя мигрантом, исповедующим ислам.

Ранее посол в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что палестинцы не станут покидать сектор Газа и эмигрировать в Египет. По словам дипломата, его народ не собирается подчиняться требованиям Израиля и бросать свою землю.