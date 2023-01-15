Британия определила сроки поставок на Украину танков Challenger 2 Даунинг-стрит: Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели

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Великобритания в ближайшие две недели передаст Украине 14 танков Challenger 2. Также будет значительно усилена дипломатическая активность Лондона в мире с целью увеличения поставок вооружения Киеву со стороны союзников. Об этом говорится в коммюнике Дауниг-стрит, которое цитирует ТАСС.

Отправляя танки Challenger 2 на Украину, мы начинаем выходить на новый уровень поддержки, оказываемой Соединенным Королевством. В ближайшие недели эскадрон из 14 танков будет направлен в страну после того, как премьер-министр [Риши Сунак] сообщил президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, что Великобритания предоставит Украине дополнительную поддержку в войне, которая ведется на суше, — сказано в тексте документа.

Ожидается, что вслед за танками на Украину последуют 30 AS90 — больших самоходных гаубиц, управляемых пятью артиллеристам. Также в ближайшие дни Британия начнет обучать военнослужащих ВСУ, как использовать эти танки и гаубицы.

По мению Лондона, в настоящее время в конфликте «открылось окно возможностей» для больше эффективности ВСУ. В этой связи Британия сообщила о «шквале дипломатической активности», на будущей неделе, цель которой — привлечение военной помощи союзников Киеву. В частности, предполагается, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетит Германию и Эстонию.

Ранее газета The Independent со ссылкой на источники на Даунинг-стрит сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового батальона. По их данным, вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь танков.

Также стало известно, что власти Германии на следующей неделе обнародуют решение по вопросу поставок танков Leopard Украине, с высокой долей вероятности оно будет одобрено. Власти ФРГ, предположительно, дадут ответ до заседания контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в Рамштайне, запланированного на 20 января.