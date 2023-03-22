Британия объяснила возможную отправку Украине снарядов с обедненным ураном МИД Британии: поставка Киеву снарядов с обедненным ураном не ведет к ядерной эскалации

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Поставка Киеву снарядов с обедненным ураном не ведет к ядерной эскалации, заявил министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли. По его словам, Лондон хочет таким образом помочь Украине защитить себя, передает ТАСС.

Ядерной эскалации нет. Единственная страна, которая говорит о ядерных аспектах, — Россия. Самой России ничего не угрожает, речь идет исключительно о помощи Украине защитить себя, — сказал Клеверли.

О намерении Лондона передать ВСУ снаряды с ураном ранее заявила замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, британские власти потеряли ориентиры в оказании военной поддержки Украине. Он добавил, что англосаксы давно возомнили себя гегемоном в мире, хотят эту гегемонию всеми силами сохранить и ради этого готовы идти не просто на риски, но и на нарушения международного гуманитарного права.

Военный эксперт Василий Дандыкин призвал не драматизировать намерение британских властей. По его мнению, применение украинскими войсками таких снарядов не приведет к вспышкам онкологических заболеваний среди мирного населения. Он также добавил, что новым российским танкам эти снаряды «ничего особо сделать не могут».