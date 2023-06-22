Британия направляет глубоководный аппарат на поиски затонувшего батискафа

Фото: oceangate.com

Великобритания направляет глубоководный аппарат Juliet в район Атлантики, где пропал батискаф «Титан», внутри которого находятся пять человек, сообщает BBC. Juliet грузят на военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster, который отправится из аэропорта Джерси и предположительно приземлится в Канаде.

Транспортировка аппарата займет не менее двух дней, а кислород у экипажа батискафа, предположительно, уже на исходе, его хватит на ближайшие несколько часов.

Дистанционно управляемый глубоководный аппарат Juliet британской компании Magellan Limited, который способен опускаться на глубину до пяти тысяч метров, отправляется в район Атлантики, где пропал батискаф «Титан», — говорится в сообщении.

Об исчезновении батискафа «Титан» при экспедиции к «Титанику» в Атлантике стало известно 19 июня. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 метров. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Дауд с сыном, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле и глава компании-перевозчика Стоктон Раш.

Ранее инвестор компании OceanGate Аарон Ньюман заявил, что «Титан» спроектирован таким образом, чтобы возвращаться на поверхность через 24 часа после погружения. По его словам, капсула удерживается под водой за счет балласта. Устойчивость судна поддерживают тяжелые грузы, которые автоматически освобождаются спустя 24 часа, чтобы отправить субмарину на поверхность.