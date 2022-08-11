Британия направит на Украину новую партию РСЗО Британия предоставит Киеву партию РСЗО с дальностью до 80 километров

Фото: vk.com/britisharmedforces

Великобритания направит на Украину еще одну партию реактивных систем залпового огня (РСЗО), способных поражать цели на расстоянии до 80 км, заявил министр обороны Королевства Бен Уоллес, передает Reuters. Он отметил, что данное вооружение позволит украинской армии защищаться от тяжелой артиллерии Вооруженных сил России.

Этот последний транш военной поддержки позволит Вооруженным силам Украины продолжать защищаться, — сказал Уоллес.

Он добавил, что Великобритания и дальше будет оказывать военную помощь Киеву.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что власти ФРГ должны поставить Киеву еще больше оружия и боеприпасов. Он напомнил про обещанные системы ПВО IRIS-T. Также Подоляк попросил от Германии РСЗО и беспилотники. Политик выразил надежду, что на эту проблему обратит внимание лично канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Тем временем офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что оружие, которое поставляется на Украину Соединенными Штатами и странами Европы, действительно обладает большой мощью, но из-за малого количества оно не способно нанести серьезный ущерб. Он считает, что западный арсенал не сможет переломить ход военной операции.