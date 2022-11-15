Британия направит Киеву $11,8 на восстановление объектов энергетики

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британия направит Украине £10 млн ($11,8 млн) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры. Средства будут распределены в международный Фонд поддержки энергетики Украины, говорится в заявлении МИД Соединенного королевства.

Половина указанной суммы поступит в распоряжение украинских властей в самое ближайшее время. Соглашение по этому поводу будет подписано во вторник, 15 ноября, между главой британского МИД Джеймсом Клеверли и министром энергетики Украины Германом Галушенко.

За последние две недели Лондон направил Киеву £7 млн ($8,2 млн) для приобретения 850 генераторов и £5 млн ($5,8 млн) для обеспечения безопасности гражданской атомной отрасли. Кроме того, Британия посредством Европейского банка реконструкции и развития предоставила Украине кредитные гарантии на $50 млн для энергетической компании «Укрэнерго».

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поставил Киеву вооружение на сумму не менее €8 млрд. Он отметил, что данная сумма составляет лишь 45% от общего объема поставок вооружения Украине со стороны США.