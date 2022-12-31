Британия и Франция стали требовать тест на COVID-19 от прибывающих из Китая Британия, Франция и Испания стали требовать тесты на COVID-19 от пассажиров из Китая

Фото: Maurizio Maule/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пассажиры авиакомпаний, которые прибывают из Китая во Францию, Испанию и Великобританию, должны будут предоставить отрицательный тест на COVID-19. С таким заявлением выступили регуляторы европейских стран, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что в Европе с опасением отнеслись к решению властей Китая ослабить политику «нулевой терпимости» к коронавирусу, из-за которой случился всплеск заражений. Bloomberg, ссылаясь на источники, также уточняет, что во Франции и Великобритании станут проводить выборочные ПЦР-тесты для пассажиров, которые прибудут из Китая.

Агентство при этом указало на отсутствие в планах других европейских стран введения подобных ограничений.

Власти Китая уведомили об ослаблении ограничительных мер из-за пандемии 28 декабря. Лица, которые будут въезжать в Китай с 8 января, будут освобождены от карантина при отрицательном тесте на коронавирус.

Ранее стало известно, что власти США с 5 января вводят обязательное тестирование на коронавирус всем прибывающим в страну из Китая. Тестирование будет распространяться на пассажиров в возрасте старше двух лет. Перед вылетом из КНР пассажиры должны будут показать отрицательный результат теста на COVID-19, который должен будет сдан не позднее, чем за двое суток до вылета.