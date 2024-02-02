Британия проведет запуск баллистической ракеты впервые за восемь лет The Sun: Британия запустит баллистическую ракету для проверки атомной подлодки

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Военно-морские силы Великобритании готовятся провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2, сообщает издание The Sun. Пуск планируется с атомной подводной лодки в Атлантическом океане, это будут первые подобные испытания британской стороны с 2016 года.

Ракету без боевой части запустит подлодка Vanguard, которая завершила семилетний ремонт в Плимуте. Испытания станут последним этапом перед возвращением субмарины в строй в качестве единицы британского флота ядерного сдерживания.

По данным издания, 30 января подлодка отбыла из Порта-Канаверал в американской Флориде. Ожидается, что запуск ракеты будет произведен на расстоянии около 90 километров от Восточного побережья США. Снаряд должен пролететь около шести тысяч километров и упасть в море между Бразилией и Западной Африкой.

В то же время Национальное агентство геопространственной разведки США выпустило предупреждение для судоходства. Оно остается в силе с вечера 30 января до утра 4 февраля.

Ранее КНДР в третий раз за неделю провела пуски крылатых ракет в сторону Желтого моря. По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Республики Корея, последний на данный момент запуск произошел 30 января, два других — 24 и 28 января.