Британия договорилась с Турцией о разблокировке поставок зерна с Украины

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились о разблокировке каналов поставок зерна с Украины. Об этом сообщает канцелярия британского премьера, пишет ТАСС.

Премьер-министр приветствовал ведущую роль Турции в разрешении [украинского] кризиса, они договорились совместно работать над тем, чтобы разблокировать жизненно важные маршруты поставок запасов украинского зерна и ослабить повышение мировых цен на продовольствие, — говорится в коммюнике.

Также сообщается, что политики выразили «глубокую озабоченность» теми событиями, которые происходят на Украине. Они обсудили «далеко идущие последствия», которые могут сказаться на «безопасности и стабильности» евроатлантического региона.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в ходе заседания Совбеза организации западные страны не смогли опровергнуть версию о сделке с Украиной по формуле «зерно в обмен на оружие». Они не смогли и пояснить, как такая сделка укрепит продовольственную безопасность в мире.