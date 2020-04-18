Британия будет производить вакцину от COVID-19 без клинических испытаний

https://static.news.ru/photo/50f21bb2-815e-11ea-83b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Великобритания начнёт производство вакцины от коронавируса, ещё не прошедшей клинические исследования.

Об этом сообщает телеканал «Скай Ньюс», ссылаясь на директора Дженнеровского института в Оксфорде Адриана Хилла. По его словам, к сентябрю планируется изготовить миллион доз вакцины. Если её эффективность будет доказана, медики начнут их использовать.

Пока эти испытания продолжаются, мы должны начать производство с риском, что тесты могут провалиться и никто не захочет произведенные дозы. Мы надеемся, что к сентябрю будет готово около миллиона доз, — сказал он.

Учёный отметил, что шансы на то, что вакцина, созданная на основе безобидного вируса шимпанзе с добавлением генетической части кода коронавируса, окажется эффективной, составляют около 80%. Она получит название ChAdOx1 nCoV-19.

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