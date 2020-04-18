Британия будет производить вакцину от COVID-19 без клинических испытаний

Великобритания начнёт производство вакцины от коронавируса, ещё не прошедшей клинические исследования.
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Пока эти испытания продолжаются, мы должны начать производство с риском, что тесты могут провалиться и никто не захочет произведенные дозы. Мы надеемся, что к сентябрю будет готово около миллиона доз, — сказал он.
Учёный отметил, что шансы на то, что вакцина, созданная на основе безобидного вируса шимпанзе с добавлением генетической части кода коронавируса, окажется эффективной, составляют около 80%. Она получит название ChAdOx1 nCoV-19.
Ранее NEWS.ru писал о том, что метод лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере опробован врачами Федерального медико-биологического центра (ФМБА) имени Бурназяна.
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