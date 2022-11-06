Британец женился на украинской беженке после общения через переводчик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

28-летний британец Люк Дикинсон, проживающий в Бристоле, женился на 37-летней беженке с Украины Вере Климовой спустя два месяца после общения в соцсети, сообщает Daily Mail. Мужчина отметил, что у девушки отличное чувство юмора, поскольку она понимала все его шутки, несмотря на то, что «никто не понимает английского чувства юмора».

У нас были смех и шутки, чувство юмора было идеальным. Все всегда говорят, что никто не понимает английского чувства юмора, но она понимает, — заявил Дикинсон.

Свадьба состоялась 15 сентября, спустя менее чем три месяца после знакомства через Сеть. В момент знакомства Климова находилась в Молдавии, куда она и ее дочь эмигрировали из Одессы. Любовники нашли друг друга в группе, помогающей желающим перебраться в Великобританию.

Дикинсон объяснил, что украинка совсем не знала английский и пользовалась онлайн-переводчиком. Впоследствии она добралась до Англии через Венгрию и Нидерланды. Как пояснил британец, для переезда в Британию у украинки уже были готовы все необходимые документы. Прибыв в Бристоль, Климова пошла на курсы английского языка и вождения.

В Великобритании полиция ранее арестовала украинскую беженку Софию Каркадым после попытки ворваться в дом бывшего бойфренда и местного жителя Энтони Гарнетта. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов соседей, которые услышали крики девушки возле дома Гарнетта. Полицейские обнаружили её в кустах в попытке спрятаться от блюстителей закона.