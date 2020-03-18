https://static.news.ru/photo/367400ca-68db-11ea-92b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Seeger/dpa/Global Look Press

Житель Великобритании, ставший обладателем джекпота лотереи EuroMillions, получит £57 млн (около $69,2 млн).

Имя, место жительства, возраст и род занятий победителя пока неизвестны — по правилам он может остаться неназванным, если захочет. Представитель Национальной лотереи Соединенного Королевства Энди Картер посоветовал всем обладателям лотерейных билетов проверить их, пишет The Sun.

Также он отметил, что все участники лотерей внесли вклад в добрые дела. В частности, каждую неделю около £30 млн переводятся в различные благотворительные фонды, в том числе занимающиеся сохранением мест обитания диких животных.

Как сообщал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин подписал документ, призванный привести нормы организации и проведения лотерей к «антиотмывочному» законодательству. Распоряжение приравнивает операторов розыгрышей в сфере выплат по договору об участии в викторинах к структурам, осуществляющим денежные переводы и операции с имуществом.