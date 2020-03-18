Житель Великобритании, ставший обладателем джекпота лотереи EuroMillions, получит £57 млн (около $69,2 млн).
Имя, место жительства, возраст и род занятий победителя пока неизвестны — по правилам он может остаться неназванным, если захочет. Представитель Национальной лотереи Соединенного Королевства Энди Картер посоветовал всем обладателям лотерейных билетов проверить их,
Также он отметил, что все участники лотерей внесли вклад в добрые дела. В частности, каждую неделю около £30 млн переводятся в различные благотворительные фонды, в том числе занимающиеся сохранением мест обитания диких животных.
Как сообщал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин подписал документ, призванный привести нормы организации и проведения лотерей к «антиотмывочному» законодательству. Распоряжение приравнивает операторов розыгрышей в сфере выплат по договору об участии в викторинах к структурам, осуществляющим денежные переводы и операции с имуществом.
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