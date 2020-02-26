После смерти 112-летнего японца Титэцу Ватанабэ старейшим мужчиной в мире может стать 111-летний житель Великобритании Роберт Уэйтон.
Британец родился 29 марта 1908 года. Хотя его пока не внесли в Книгу рекордов Гиннесса, он считается самым пожилым мужчиной на планете с подтверждённой датой рождения.
Уэйтон в данное время живёт в доме престарелых в городе Альтон. У него дочь, два сына, 10 внуков и 25 правнуков,
По словам долгожителя, за время его жизни мир порядком изменился, но несмотря на это, люди в большинстве своём остались прежними. Желающим дожить до его лет он дал один совет: «Старайтесь не умирать».
О смерти 112-летнего японца Титэцу Ватанабэ, считавшегося старейшим мужчиной в мире, стало известно 25 февраля, всего через несколько дней после внесения его в Книгу рекордов Гиннесса.
Ранее NEWS.ru писал, что японка Канэ Танака, старейшая жительница Земли по официальным данным, в январе 2020 года отпраздновала свой 117-й день рождения. По этому случаю в доме престарелых, где живёт Танака, устроили праздник с тортом, шариками и свечками. В торжестве поучаствовали и другие постояльцы учреждения. Имениннице особенно понравился клубнично-кремовый торт.
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