https://static.news.ru/photo/f67e5640-6ba1-11ea-a1a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alfredo Falcone/Global Look Press

39-летний британец подцепил коронавирусную инфекцию, когда отдыхал в Италии вместе со своей любовницей. Вернувшись на родину, он вынужден был обратиться к врачам.

Как сообщает The Sun, заболевший попросил не рассказывать своей жене о его измене. Его супруга до сих пор не догадывается, где муж заразился COVID-19.

Его случай был бы очень комичен, если бы не был настолько серьёзным, — заявили медики.

Сообщается, что пациент отказался сообщить врачам имя своей любовницы несмотря на то, что она тоже могла заболеть. Супруга мужчины помещена на карантин, поскольку она контактировала с мужчиной.

Медики дают положительный прогноз по выздоровлению пациента, но подчёркивают, что в личной жизни его ждут серьёзные проблемы.

Несмотря на инфекцию, пациент, похоже, выживет, в отличие от его отношений с любовницей, которые испорчены окончательно, — подчёркивают врачи.

Они рассказали журналистам, что заболевший не очень беспокоится из-за своего состояния, его больше тревожит, что об измене может узнать его супруга.

В Великобритании зарегистрировано 4176 случаев заражения коронавирусом, умерли 179 человек, 67 излечились.

NEWS.ru писал, что из-за паники британцы скупили за три недели продовольствия на миллиард фунтов стерлингов. Власти страны утверждают, что спрос на продукты вырос на 50%.