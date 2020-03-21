39-летний британец подцепил коронавирусную инфекцию, когда отдыхал в Италии вместе со своей любовницей. Вернувшись на родину, он вынужден был обратиться к врачам.
Как сообщает The Sun, заболевший
Его случай был бы очень комичен, если бы не был настолько серьёзным, — заявили медики.
Сообщается, что пациент отказался сообщить врачам имя своей любовницы несмотря на то, что она тоже могла заболеть. Супруга мужчины помещена на карантин, поскольку она контактировала с мужчиной.
Медики дают положительный прогноз по выздоровлению пациента, но подчёркивают, что в личной жизни его ждут серьёзные проблемы.
Несмотря на инфекцию, пациент, похоже, выживет, в отличие от его отношений с любовницей, которые испорчены окончательно, — подчёркивают врачи.
Они рассказали журналистам, что заболевший не очень беспокоится из-за своего состояния, его больше тревожит, что об измене может узнать его супруга.
В Великобритании зарегистрировано 4176 случаев заражения коронавирусом, умерли 179 человек, 67 излечились.
NEWS.ru писал, что из-за паники британцы скупили за три недели продовольствия на миллиард фунтов стерлингов. Власти страны утверждают, что спрос на продукты вырос на 50%.
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