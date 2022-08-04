Британец с редкой особенностью почувствовал вкус Дональда Трампа The Mirror: британец с редкой особенностью почувствовал вкус Дональда Трампа

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Житель Великобритании Генри Грей из-за редкой особенности организма смог почувствовать вкус и запах имён. У 23-летнего мужчины синестезия — нейрологический феномен, при котором человек во время чтения или прослушивания текстов способен чувствовать вкусы, запахи и прикосновения слов. Британец признался, что имя «Дональд Трамп» создаёт ощущение сдувающегося резинового утёнка, пишет The Mirror.

Имя «Кейт Миддлтон» звучит для мужчины как неровно разрезаемая ножом ткань в церкви, «Кэмерон Диаз» похожа на медленно вращающийся сияющий диско-шар, а «Дженнифер Лоуренс» — на обнюхивание внутренней части ботинка, — сказано в публикации.

Он отметил, что данный феномен становился причиной неудавшихся отношений, так как бывшая девушка по имени «Кирсти» ассоциировалась у него с запахом мочи. Его любимым женским именем является «Франческа», так как оно напоминает «шелковисто-тёплый кофе с шоколадом».

Психолог Антон Поляков ранее заявил, что полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней, так как организм начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха. Он назвал правильной практику длительного отпуска в СССР, так как четырёх недель отдыха хватает, чтобы весь остальной год справляться со стрессом на работе.

Эксперт отметил, что за две недели организм только успевает расслабиться, поэтому возвращение на работу после такого короткого периода времени может негативно отразиться на здоровье.