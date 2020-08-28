Британец признался в непредумышленном убийстве 39 мигрантов

https://static.news.ru/photo/adc9da8c-e94b-11ea-bde3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mateusz Slodkowski/Global Look Press

Работник транспортной компании Ронан Хьюз, в прицепе грузовика которой в октябре 2019-го, в графстве Эссекс (Великобритания) обнаружили тела 39 мигрантов из Вьетнама, признал свою вину в совершении непредумышленного убийства. Фигурант сделал заявление 28 августа 2020 года во время судебного слушания.

Материалы дела рассматривал центральный уголовный суд Лондона — Олд-Бейли. 40-летний подозреваемый из города Арма в Северной Ирландии также признался в тайном сговоре с целью осуществления нелегальной миграции, имевшей место с мая 2018 по октябрь 2019 года, передаёт агентство PA.

До этого, 8 апреля 2020-го, 25-летний шофёр фуры Морис Робинсон, доставивший прицеп с мигрантами в технопарк Эссекса, признался в пособничестве нелегальной миграции, покупке заведомо украденного имущества и непредумышленном убийстве 39 граждан.

Кроме того, 28 августа 2020 года перед судом предстал также гражданин британец Эймонн Харрисон, который доставил прицеп в порт Зебрюгге (Бельгия), откуда он, на грузовике, переправился на пароме в Соединённое Королевство. Он отказался признавать свою вину по предъявленным пунктам обвинения.

Подозреваемыми по данному делу проходят ещё пять человек. Следующие судебные заседания намечены на сентябрь 2020 года. Процесс может занять пять недель.

Патологоанатомы в ходе экспертизы установили, что люди умерли в прицепе от нехватки кислорода и переохлаждения. Среди погибших были три подростка. Температура воздуха в фуре-рефрижераторе, где и нашли трупы, составляла минус 25 градусов по Цельсию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что австралиец Брентон Таррант, устроивший в 2019 году стрельбу в новозеландском Крайстчёрче, приговорён к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Это первый подобный приговор в истории островного государства.

По версии следствия, Таррант убил в мечетях Новой Зеландии 51 человека, ещё 49 пострадали. Своё нападение австралиец снимал на видео и вёл прямую трансляцию в соцсети. В ходе судебных слушаний Таррант признал вину. Мотивы преступления австралиец объяснил в своём «манифесте» сторонника теории превосходства белой расы. Его он оставил ещё до нападения.