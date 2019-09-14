https://static.news.ru/photo/3e67f2a2-d6f8-11e9-88d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель Великобритании с редкой транспозицией магистральных артерий перед смертью оставил свои сердце и лёгкие для учёных. Его номинировали на премию Fearless Fundraiser.

Мужчина имел врождённое заболевание, которое резко обострилось к 40 годам, передаёт The Mirror . Он должен был получить органы для трансплантации, но этого не случилось.

Сначала власти отказали ему во включении в очередь, посчитав, что он недостаточно болен. Потом мужчину всё же добавили в перечень, но очень долго искали подходящего донора. Когда всё необходимое было готово, пациент и его семья надеялись на благополучный исход.

Однако после дополнительной проверки медики выяснили, что органы не подходят для пересадки. В результате время было упущено, болезнь усилилась, помешав проведению операции.

Последним желанием мужчины была передача его больных органов на исследование, а также роговицы глаза для пересадки незрячему.

Ранее News.ru писал, что 32-летняя женщина родила благодаря трансплантации матки от посмертного донора в Бразилии. Этот случай стал первым в мире: предыдущие 10 попыток в Чехии, Турции и США, когда использовались органы умерших, не увенчались успехом.