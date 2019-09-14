Житель Великобритании с редкой транспозицией магистральных артерий перед смертью оставил свои сердце и лёгкие для учёных. Его номинировали на премию Fearless Fundraiser.
Мужчина имел врождённое заболевание, которое резко обострилось к 40 годам, передаёт
Сначала власти отказали ему во включении в очередь, посчитав, что он недостаточно болен. Потом мужчину всё же добавили в перечень, но очень долго искали подходящего донора. Когда всё необходимое было готово, пациент и его семья надеялись на благополучный исход.
Однако после дополнительной проверки медики выяснили, что органы не подходят для пересадки. В результате время было упущено, болезнь усилилась, помешав проведению операции.
Последним желанием мужчины была передача его больных органов на исследование, а также роговицы глаза для пересадки незрячему.
Ранее News.ru писал, что 32-летняя женщина родила благодаря трансплантации матки от посмертного донора в Бразилии. Этот случай стал первым в мире: предыдущие 10 попыток в Чехии, Турции и США, когда использовались органы умерших, не увенчались успехом.