Британец отсудил у авиакомпании миллионы рублей за то, что упал в аэропорту

https://static.news.ru/photo/1eebe5e2-7840-11eb-932a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Великобритании отсудил у авиакомпании British Airways 130 тысяч фунтов стерлингов — более 13 млн рублей. Он получил столь внушительную консультацию из-за того, что упал в аэропорту и получил травму головы.

Как передаёт Daily Mail, в 2017-м Андреас Вухнер, тогда владевший фирмой по производству канцтоваров, на стойке регистрации поскользнулся на луже ликёра, упал и сильно ударился головой. Он собирался лететь в Цюрих, но травма оказалась столь серьёзной, что совершить поездку он не смог.

Спустя 10 месяцев его компания была ликвидирована, что побудило Вухнера обратиться в суд. Он подал иск в связи с полученной травмой, а также с потерей заработка. Суд округа Центрального Лондона удовлетворил запрос мужчины и обязал авиакомпанию выплатить ему компенсацию в размере 130 тысяч фунтов. При этом сумма ещё может быть увеличена, если будет доказана халатность сотрудников авиаперевозчика.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что Пекинский суд по бракоразводным делам обязал местного жителя выплатить бывшей жене 50 тысяч юаней ($7,7 тысячи) за домашний труд во время их совместного проживания. Пара решила расстаться после пяти лет семейных отношений, инициатором стал супруг.

Поначалу женщина не хотела разводиться, но потом всё-таки согласилась, однако потребовала финансовой компенсации за домашний труд. Она заявила, что муж не брал на себя никаких обязанностей по дому или уходу за сыном. В итоге Фемида встала на сторону женщины, обязав мужчину выплатить единовременный взнос, а кроме этого — отчислять ежемесячные алименты в размере двух тысяч юаней ($3,1 тысячи).