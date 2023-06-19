Британцы запустят в космос ракеты с напечатанными двигателями Sky News: британская космическая компания тестирует первые напечатанные ракетные двигатели

Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тестирование первых ракетных двигателей, созданных с помощью технологии 3D-печати, начала британская частная космическая компания Skyrora. Об этом сообщает телеканал Sky News. По данным СМИ, компания впервые изготовила эти двигатели на собственном принтере Skyprint 2.

Новые ракетные двигатели, напечатанные на 3D-принтере, проходят испытания на крупнейшем в своем роде объекте в Великобритании в преддверии потенциального космического запуска. <...> Новая модель будет тестироваться в испытательном центре в шотландском округе Мидлотиан, — говорится в сообщении телеканала.

Предполагается, что испытания будут проходить еженедельно на протяжении лета. При каждой задаче работа двигателя составит 250 секунд — столько же времени, сколько потребуется для выхода на орбиту реальной миссии.

Компания получает финансирование от космических агентств Великобритании и Евросоюза.

Осенью 2022 года Skyrora пыталась осуществить запуск в космос с площадки на исландском полуострове Лаунганес 11-метровой суборбитальной ракеты Skylark L, способной развивать скорость в четыре раза превышающую скорость звука и подниматься на высоту более 125 километров. Попытка оказалась неудачной, ракета внепланово упала в Норвежском море.

Ранее американская компания Virgin Galactic объявила о начале с 27 июня коммерческих суборбитальных полетов. В этот день планируется провести первый запуск в интересах Военно-воздушных сил Италии.