Британцы выступили за отказ экс-премьера Трасс от пособий

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Абсолютное большинство жителей Великобритании (84%) выступили за отказ бывшего премьер-министра страны Лиз Трасс от выплаты ежегодного пособия, пишет газета Daily Mail со ссылкой на собственное исследование. Британцы считают, что выплаты будут неуместными, так как Трасс подала в отставку через 44 дня на посту премьер-министра. Сумма в размере £115 тысяч ($129 тысяч) выплачивается ежегодно всем бывшим главам правительства на такие расходы, как секретарь и официальные мероприятия.

Согласно результатам опроса MailOnline, 84% британцев не поддерживают получение Трасс пособия, так как она подала в отставку через 44 дня после вступления в должность, — сказано в публикации.

Представители оппозиционных партий также призвали Трасс отказаться от любых выплат, так как, по их мнению, она их «не заслужила».

Правительство Великобритании ранее призвали провести расследование взлома телефона бывшего премьер-министра Лиз Трасс. Отмечается, что в Соединенном Королевстве считают, что устройство было якобы взломано Россией. Автор материала добавил, то либеральные демократы и лейбористская партия назвали обвинения чрезвычайно серьезными и тревожными.

Комитету парламента по разведке и безопасности следует провести тщательное расследование инцидента, заявил руководитель парламентского комитета по обороне Соединенного Королевства Тобиас Эллвуд.