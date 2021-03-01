Британцы высмеяли собственных военных за слежку за российской подлодкой

https://static.news.ru/photo/7b7759fa-7b0f-11eb-94dc-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Жители Великобритании высмеяли собственных военных, которые отслеживали российскую подводную лодку в Ла-Манше рядом с территориальными водами страны.

Материал о работе корабля ВМС Великобритании выпустило издание Express. Однако читатели в комментариях ниже напомнили, что подводные лодки, как и любые военные корабли могут ходить по проливу в соответствии с международным морским правом, и никто им не имеет права мешать.

Не могут остановить французских рыбаков, крадущих нашу рыбу... Но могут помочь нелегалам на берегу горячим чаем! — написал пользователь под ником Mikey53.

«Заметили ли они какую-нибудь рыбу с бирками ЕС?» — добавил другой британец.

Других жителей страны накрыли панические настроения: они считают, что Великобритании теперь стоит следить не за русскими, а за американцами — они куда опаснее теперь. Другие уверены, что даже при вторжении России, «Королевский флот будет сопровождать их, чтобы убедиться, что они благополучно добрались».

Новый метод производства, который поможет сократить сроки строительства атомных подводных лодок (АПЛ) на полтора года, внедряет «Севмаш», писал NEWS.ru.