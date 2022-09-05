Британцы высмеяли решение стран G7 установить потолок цен на нефть из РФ Читатели британской Daily Mail высмеяли планы G7 установить потолок цен на нефть из РФ

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В Великобритании читатели газеты Daily Mail высмеяли решение стран Большой семерки (G7) ввести потолок цен на нефть из России. Под соответствующей новостью один из пользователей пошутил, что попытался отказаться от высоких тарифов своей энергетической компании, на что получил угрозу отключения электричества в дома. Некоторые указали на неправомерность и глупость данного решения, так как Запад не представляет интересы всего мира.

Россия нуждается в том, чтобы продавать газ Европе, или Европе крайне необходимо покупать у России? Всё зависит от погодных условий зимой. ЕС может оказаться в той же ситуации, в которой была Шестая армия Паулюса в 1942–1943 годах под Сталинградом, — написал один из читателей.

Многие заметили, что если западные страны не изменят нынешний курс, то европейцы выйдут с акциями протеста из-за высоких цен на электроэнергию.

Генеральный секретарь Федерации социальных служб Брюсселя Селин Ньювенхейс ранее заявила, что городские поставщики ожидают, что 80% брюссельских домохозяйств будут испытывать трудности с оплатой счетов за энергию. Она добавила, что рост цен на электроэнергию оказал сильное давление на социальные службы. Эксперт отметила, что в стране растет общественное недовольство.