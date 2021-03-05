Британцы высказались о российской вакцине против коронавируса

Политику вакцинации Евросоюза раскритиковали читатели издания Daily Mail в комментариях к материалу журналиста Тима Стикингса. По мнению пользователей, подобная ситуация может привести к краху ЕС.
В своём материале Стикингс
Стикингс обращает внимание на то, что в Германии в настоящее время начали звучать призывы воспользоваться вакциной из РФ, дабы ускорить вакцинацию на фоне «хаоса с поставками» внутри ЕС и сомнений граждан относительно надёжности вакцины от AstraZeneca.
В комментариях к материалу многие пользователи пришли к выводу, что ситуация с вакцинацией показывает недееспособность Евросоюза. Как заявили некоторые комментаторы, «несостоявшаяся панъевропейская сверхдержава рушится на глазах», поскольку «приходится просить помощи у русских».
Ух ты. Они называют Россию врагом, но радостно принимают её вакцину. Германия, ты жалка. Ты предпочтешь вакцину от Путина британской только потому, что мы покинули твой любимый ЕС. Посмешище!
В ЕС начался конкретный бардак из-за вакцинации. Они позволили политике взять вверх над здравым смыслом и подвергли риску множество жизней. Их мантра насчёт единства не работает: члены ЕС отделяются и заказывают собственные поставки из России и Китая. Если из этого ничего не выйдет, это покажет, насколько неумела брюссельская машина, когда дело доходит до реальных проблем, — комментируют пользователи.
Ранее стало известно, что страны Европейского союза (ЕС) могут покупать вакцины от коронавируса российского и китайского производства, при этом всю ответственность за последствия их применения они будут нести сами, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Об этом писал NEWS.ru.