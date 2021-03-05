Британцы высказались о российской вакцине против коронавируса

https://static.news.ru/photo/72bb03a8-5516-11eb-8cd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Secretary of Defense/flickr.com

Политику вакцинации Евросоюза раскритиковали читатели издания Daily Mail в комментариях к материалу журналиста Тима Стикингса. По мнению пользователей, подобная ситуация может привести к краху ЕС.

В своём материале Стикингс обращает внимание , что Германия одобрила вакцину от AstraZeneca для лиц старше 65 лет после первичного запрета на её использование. Журналист полагает, что эта мера призвана ускорить «спотыкающуюся» программу вакцинации. Также автор отметил, что Евросоюз ищет для себя ещё один «спасательный круг», подразумевая под этим начало экспертизы регистрационного досье российского препарата «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

Стикингс обращает внимание на то, что в Германии в настоящее время начали звучать призывы воспользоваться вакциной из РФ, дабы ускорить вакцинацию на фоне «хаоса с поставками» внутри ЕС и сомнений граждан относительно надёжности вакцины от AstraZeneca.

В комментариях к материалу многие пользователи пришли к выводу, что ситуация с вакцинацией показывает недееспособность Евросоюза. Как заявили некоторые комментаторы, «несостоявшаяся панъевропейская сверхдержава рушится на глазах», поскольку «приходится просить помощи у русских».

Ух ты. Они называют Россию врагом, но радостно принимают её вакцину. Германия, ты жалка. Ты предпочтешь вакцину от Путина британской только потому, что мы покинули твой любимый ЕС. Посмешище!

В ЕС начался конкретный бардак из-за вакцинации. Они позволили политике взять вверх над здравым смыслом и подвергли риску множество жизней. Их мантра насчёт единства не работает: члены ЕС отделяются и заказывают собственные поставки из России и Китая. Если из этого ничего не выйдет, это покажет, насколько неумела брюссельская машина, когда дело доходит до реальных проблем, — комментируют пользователи.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза (ЕС) могут покупать вакцины от коронавируса российского и китайского производства, при этом всю ответственность за последствия их применения они будут нести сами, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Об этом писал NEWS.ru.