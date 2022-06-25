Британцы возмутились выступлением Зеленского на музыкальном фестивале Читатели Daily Mail возмутились видеообращением Зеленского на Гластонберийском музыкальном фестивале

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Читатели британского таблоида The Daily Mail раскритиковали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, показанное на проходящем в Англии Гластонберийском музыкальном фестивале. Ролик был продемонстрирован перед выходом на сцену одного из коллективов. По мнению собравшихся, развлекательное мероприятие не должно иметь ничего общего с политикой.

Я думал, Гластонбери — это музыкальное мероприятие, а не место для встречи с несостоявшимся стендап-комиком. <...> Отныне вы даже не сможете пойти на музыкальный фестиваль, чтобы отвлечься от подкаста Зеленского, — пишут возмущенные зрители.

Также читатели издания возмутились его «вечной» футболкой цвета хаки. По их мнению, не нужно одеваться как участник боев, если в них не участвовал «даже близко». Кроме того, пользователи напомнили Зеленскому, что многие из тех, к кому он обращается, даже не смогут найти Украину на карте.

Накануне читатели газеты Le Figaro возмутились поведением и внешним видом Зеленского на встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. По их словам, Зеленский, упоенный вниманием западных лидеров, мог хотя бы надеть деловой костюм.